Uusi autosid: Volkswagen ID. Buzz – nagu sõõm värsket õhku

Päev pealinna liikluses ja - ma ei tee nalja - nii mitmelgi korral juhid lihtsalt unustasid fooritulede vaatamise ja unustasid ära, mida nad reisikaaslasega parajasti olid arutanud. See laheda kujuga auto lihtsalt meeldib inimeste silmadele. Ülilühikeseks vajutatud tömpnina, kõrged sirge joonega küljed ja siis see lausa multifilmilik naeratav näoilme, mis tulede, numbrimärgi, võrede ja joontega saavutatud.

Aga see kõik on vaid heameelne väline külg, selles masinas on ka ohtralt sügavat asjalikku sisu. See on ju korralik reisibuss! – avastan end ühel hetkel sõnavat. See suurimaks tõestuseks on vahepõranda abil tõstetav pagasiruumi põrand, mis tagaistmete seljatugede allalükkamisel tekitab täiesti ühetasapinnalise ja suure voodialuse, millel kerge pehmenduski katte näol olemas. Kahe tasapinna vahele tekkis aga seeläbi mõnus panipaik, kus korvide süsteemi abil kõike väljasõiduks tarvilikku mahutada.

Tagumisi istmeid saab seejuures sarnaselt esimestega liigutada ka edasi-tagasi ning seda 15 cm ulatuses.

Elektriliselt üles avanev tagaluuk, elektriliselt lahti liuglevad külguksed, elektriline massaažifunktsioon esiistmetel, kõikjal USB-C laadimisporte ja muidugi täiselektriline mootor – elektrit on selles autos tõesti palju.

Mis on ühelt poolt kindlasti hea ja mis on ka veidi mitte nii hea – taas just reisimisele mõeldes. Talvel täisakuga lubas auto mulle sõiduulatuseks täpselt 300 kilomeetrit ja seda on ikka vähevõitu isegi Tallinnast Haanjasse põrutamiseks. Suvel küll jah, ideaaltingimustes on masina sõiduulatuseks julgelt üle 400 km (ametlikult 423).

Kogu Volkswagenitele omane sõidumugavuste pakett on aga autol täisväärtuslikult kaasas, isegi sportrežiim, millega nii suure ja kõrge kerega auto puhul vast väga palju peale pole hakata. Aga adaptiivne püsikiirusehoida, kaardirakenduse abil automaatselt kiirust kohandav lahendus, sõidurajal hoidja ja kõik muu on juhi rõõmuks kõik kaasa tulnud.