Sel nädalal pälvis palju tähelepanu Euroopa Parlamendi otsus, et ELis tohib alates 2035. aastast müüa ainult selliseid uusi sõiduautosid ja kaubikuid, mis ei tekita üldse CO2 heidet. Riina Sikkut kinnitas, et tärmin võib veel muutuda, ent toonitas, et tugeva sõnumi saatmine ELi tasandil on meie jaoks kasulik.