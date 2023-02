Venemaa vehib taas malakaga: venelased ähvardavad ameeriklaste satelliidid alla tulistada

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Konstantin Vorontsov nimetas satelliitide kasutamist Ukraina sõja ajal ukrainlaste huvides äärmiselt ohtlikuks trendiks, mis ulatub kaugemale kosmosetehnoloogiate kahjutust kasutamisest. „Me räägime sellest, et USA ja tema liitlased kasutavad tsiviilinfrastruktuuri komponente kosmoses kommertsinfrastruktuuri mõistes sõjalistel eesmärkidel,“ sõnas Vorontsov.

Venemaa väidab, et selline tegevus kujutab endast kaudset osalemist Ukraina sõjas. „Selline „kvaasitsiviil“ kosmoseinfrastruktuur võib olla Venemaa vastumeetmete legitiimne sihtmärk,“ teatas Vene ametnik.

Veel oktoobris ähvardas Venemaa alla tulistada USA erafirmade satelliite, sealhulgas Elon Muski omi, kuna need aitavat Ukraina armee jaoks andmeid koguda ning toetavat Ukraina armee sidet. Tõsi, ähvardustest kaugemale asi ei jõudnud. USA hoiatas venelasi sellise sammu tagajärgede eest.

Vähemalt kolm erafirmat – Maxar, Planet Labs ja BlackSky – aitavad satelliitide abil kosmosest jälgida Venemaa sõjatehnikat ning Ukraina relvajõudude side jaoks on oluline Elon Muski Starlinki pakutav internet. Need on teadaolevalt ettevõtted, kes avalikult Ukrainat aitavad, kuid peale nende võib olla ka teisi, kes sellest teatanud pole ja hoiavad selles osas madalat profiili.