PUUST JA PUNASEKS | „Kas Bandera oli fašist?“ „Kas Hruštšov kinkis Krimmi Ukrainale?“

Vladimir Putin ja Venemaa propaganda armastavad spekuleerida Ukraina ajaloo üle. Nad väidavad, et ukrainlasi pole kunagi eraldi rahvana olemas olnud ja et Ukraina ise on Lenini poolt kunstlikult loodud riik. Just argumendid ajaloost said peamiseks õigustuseks Venemaa sõjalisele agressioonile Ukrainas. Kahjuks on Venemaa propaganda osutunud üsna tõhusaks, paljuski seetõttu, et venelased tunnevad Ukraina ajalugu väga halvasti. Ja ega Ukraina ajaloo vastu enne 2014. aastat teistes maades ka eriti huvi ei tuntud.