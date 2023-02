Tõsised sanktsioonid vene meeste vastu: Ameerika firma lõpetas Viagra tarned Venemaale

Ravimit Sildenafil, mis on paremini tuntud kui Viagra, Venemaal ei toodeta. Ameerika ettevõtte otsus peatada nende toodete tarnimine Venemaa Föderatsiooni tehti eelmisel aastal, teatas ministeerium. „2022. aastal teavitas Viatris LLC Viagra tarnimise peatamisest,“ teatas tööstus- ja kaubandusministeerium.

Samas lisas ministeerium, et Venemaa plaanib ise hakata seda ravimit tootma ja selleks on olemas tehnilised võimalused. „Hetkel on tehniline võimalus sildenafili tootmiseks, muuhulgas selle toimeainete sünteesiks.“