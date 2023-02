MURERAVI | Tuumajaam? Eestisse? Pea kõik Eesti erakonnad on selle poolt, ent on üks suur erand

Uurisime erakondade esindajatelt muu hulgas näiteks seda, mida arvata Fermi Energia projektist; kui kättesaadav, kindel ja turvaline on tuumakütuse tarne; kui edukalt suudame me matta radioaktiivseid jäätmeid, kas väikese riigi rahalised võimalused oma tuumajaamade rajamiseks on realistlikud; on meil sobivaid asukohti, kus on saadaval piisaval hulgal jahutusvett; kui usutavad on üldse Eesti tuumajaamaplaanid?