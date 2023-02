„Istmesoojenduse“ erisaade: rendiauto tuleb ise sinu juurde - ilma juhita...?

ELMO pakub juba eelmise aasta lõpust võimalus auto endale sobival ajal otse treppi tuua. Kui palju see maksab, kuidas see toimib ja kuhu sellisel juhul auto jätta võib?

Tulevikus on plaanis seda kõike teha kaugjuhitavate autodega - kui kaugel on selle tehnoloogia areng? Kus seda katsetatud on? Kas see muudab kliendi jaoks autos midagi? Mis aga saab sellest tehnoloogiast edasi?