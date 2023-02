Otsus tehtud: Euroopas tohib alates 2035. aastast müüa vaid elektriautosid

Teadlikkuse kasv on samuti väga kriitiline. Praeguseks on teadvustatud, et 2035. aastal ei saa enam Euroopas sisepõlemismootoriga uusi autosid registreerida, kuid tarbijad ei ole veel enda jaoks läbi mõelnud ja selgeks teinud auto kasutamise muutusi, mis kaasnevad elektriautodega. Kindlasti võetakse lähimatel aastatel seoses laadimistaristu arenguga paljud hirmud maha ning siis näeme loodetavasti palju kiiremat elektriautode osakaalu kasvu. Alates aastatest 2026–2027 võiks see osakaalu kasv ulatuda 10%ni aastas, siis on võimalik jõuda 2035. aastal seatud eesmärkideni.