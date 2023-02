EKSPERDI HINNANG | Juhan-Madis Pukk: ChatGPT – ülitark abiline, kes paneb tihti puusse

„ChatGPT on OpenAI poolt õpetatud suur keelemudel, mis on suunatud suhtluskõne ja tekstigeneratsiooni jaoks. See kasutab suuremahulist transformatiivse õppimise arhitektuuri, mida nimetatakse Generative Pre-trained Transformeriks (GPT), et mõista ja loomulikku keelt jäljendada. ChatGPT on tänu oma suurele andmebaasile võimeline vastama erinevatele küsimustele ning tootma loomulikku ja sisuliselt täpset teksti. Selle kasutamine võimaldab arendajatel luua erinevaid rakendusi, nagu virtuaalsed vestluskaaslased, tekstikirjutamise abistajad ja palju muud.“