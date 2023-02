Proovisõit | Maserati Grecale GT alfisti vaatenurgast – kas tõesti nagu Stelvio?

Šassii, mis Giulial ja Stelviol on seadistatud nii, et võid läbi rooli teostada ka kõige keerulisema südameoperatsiooni, on Maseratil veidi pehmem. Ja see, mis mulle vaikses režiimis tundus ebapiisav, taastus pärast vürtsikaimas režiimis sõitmist normaalseks – see on mugavus, millega Alfa Romeo omanik pole harjunud. „Maser“ on julge, kuid see ei kutsu rajale ega paku kurvi sisenemiseks ja sealt väljumiseks parima trajektoori leidmise hasarti. Tundub, et see auto on rohkem eluks mõeldud kui Alfa. Ja ma leidsin, et GT on minu jaoks ideaalne sõidurežiim, sportliku ja ökonoomse tasakaal.