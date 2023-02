FOTO | Kosmoseteleskoop Hubble jälgis kolme galaktika suurejoonelist kokkupõrget

Astronoomide sõnul ühinevad need kolm galaktikat lõpuks üheks suureks. Põrkuv kolmik, mida astronoomid tunnevad SDSSCGB 10189 nime all, on suhteliselt haruldane kombinatsioon kolmest suurest galaktikast, mis asuvad üksteisest vaid 50 000 valgusaasta kaugusel. Teadlaste sõnul on see kosmilises mastaabis äärmiselt väike vahemaa. Näiteks Linnuteele lähim suur galaktika Andromeeda asub Maast enam kui 2,5 miljoni valgusaasta kaugusel.