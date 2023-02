IT-minister Järvani lubadus: juba järgmistel valimistel saab hääletada mobiiliga

„Kui me möödunud aasta augustis seadsime IT-teemade osas prioriteete, siis me rääkisime sellest, et on küll võimalus, et võib olla me jõuaksime m-valimistega riigikogu valimiste ajaks välja. Aga see on nii nipet-näpet prototüübi värk ja tekkis küsimus, kas riigikogu valimised on see koht, kus me tahame põlve otsas asju teha. Pigem ei. Järgmisel aastal on Euroopa parlamendi valimised – selleks ajas on kindlasti m-valimised kohal,“ lubas Isamaa liige Järvan.