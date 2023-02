Rahvusvahelise kosmosejaama külge dokitud venelaste laev lekib taas

Rahvusvahelisse kosmosejaama külge dokitud Venemaa kaubalaeval Progress MS-21 leidis aset „seletamatu rõhukadu“. Roskosmos teatas, et ISSil olijaid ei ähvarda miski. Sellest kirjutab Reuters. Märgitakse, et rõhu langus toimus kaubalaeva jahutussüsteemis aset leidnud lekke tõttu. Progress saabus ISSi 28. oktoobril, olles praegu dokitud Poiski mooduliga, ja pidi lahti dokitama 18. veebruaril. Progress MS-21 (teise nimega Progress-82 - toim.) eraldati pärast intsidenti ülejäänud jaamast. „Temperatuurirežiim ja rõhk ISSi pardal on normide piires, miski ei ohusta meeskonna elu ja tervist, nad tunnevad end hästi,“ teatati Roskosmosest.

NASA kinnitab, et kosmoselaeva Progress jahutussüsteemis leidis aset rõhu langus. „Kosmoselaeva Progress-82 jahutusvedeliku lekkimise põhjust uuritakse. Progress-82 ja jaama vahelised luugid on avatud, temperatuur ja rõhk jaama pardal on normaalsed,“ teatas NASA.

Venemaa ja USA jätkavad ISSi kallal tihedat koostööd, hoolimata pingetest riikide suhetes. Rahvusvahelise kosmosejaama pardal on praegu seitse meeskonnaliiget – kolm ameeriklast, kolm venelast ja üks jaapanlane.

Space.com-i teatel pole veel teada, kas 18. veebruaril toimuv Progressi lahtidokkimine läheb plaanipäraselt või lükatakse see edasi, et intsidendi uurimist jätkata. Selle põhjuseks on asjaolu, et Progressi laevad on loodud põlema Maa atmosfääris pärast missiooni täitmist, nii et Maal intsidendi põhjuseid uurida ei saa.