Riigiäpi avalik testimine lükkub edasi

„Hetkel toimuvad viimased silumistööd ning selleks, et varajased testijad ei peaks muretsema, et testides paigaldatud rakendus seab nende seadme ja andmed ohtu, tegeleme paralleelselt rakenduse turvatestimisega. Turvatestimine lõpeb eeldatavalt märtsis. See tähendab, et rakendus saab testitud ja võimalikud kriitilised vead parandatud,“ teatas rakendust loov Riigi Infosüsteemi Amet.