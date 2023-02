Kus on kõige parem tuumatalve mööda saata? Teadlased nimetasid viis kõige turvalisemat riiki

Austraalia, Uus-Meremaa, Island, Saalomoni saared ja Vanuatu on tuumatalve üle elamiseks parimad kohad. Selle järelduse tegid Uus-Meremaa Otago ülikooli teadlased ja teadlaste rühm Adapt Research.

Teadlased uurisid „suure päikesevalgust vähendava katastroofi“, nagu tuumasõda, supervulkaani purse või kokkupõrge asteroidiga mõju ülemaailmsele toidutootmisele ning põllumajandusele. Nad leidsid, et Austraalia, Uus-Meremaa, Island, Saalomoni saared ja Vanuatu suudavad oma toidutootmist kasvatada isegi vähenenud päikesevalguse ja langeva temperatuuriga.

Samuti jõudsid teadlased järeldusele, et tuumatalve või muude katastroofide tagajärjed ei kajastu kogu maailmas ühtlaselt. Füüsiline hävitamine, radioaktiivne saastumine ja temperatuurilangused mõjutavad peamiselt põhjapoolkera. „Meie hüpotees on, et saareriigid, eriti lõunapoolkeral asuvad, kipuvad globaalsete katastroofide käes vähem kannatama. Sellised saared võivad säilitada keeruka tehnoloogilise ühiskonna ja sihipärased ettevalmistused võivad suurendada globaalse taastumise tõenäosust,“ leiavad teadlased.