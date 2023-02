Uuring: Klooga järvest püütakse rohkem välja haugi kui ahvenat

Klooga järv on üsna madal veekogu, keskmiseks sügavuseks on mõõdetud 1,9 meetrit, suurimaks sügavuseks 3,6 meetrit. Jätkuvalt madal veeseis on Klooga järve kalastiku kõige suurem ohutegur, sest see võib karmimatel talvedel ummuksisse jäämise korral põhjustada kalade massihukku. Kalapüük järves ongi koondunud väikesele sügavamale veealale, sest seal on lootus saagile suurem.