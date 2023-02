Putukahotell ja õuesõpe. Külas on innovaatilised õpetajad

Ei saa eitada, et Erasmus on mitmekülgsete võimalustega programm, aga mida on ühist maakooli ümbritseva looduse kasutamisel õppetegevuses ning digipedagoogikal õpetajakoolituses? Erasmuse taskuhäälingus on külas Kernu kooli inglise keele õpetaja Reet Noormaa ja Tartu Ülikooli haridustehnoloogia kaasprofessor Mario Mäeots, kes räägivad Euroopa Innovatiivse Õpetamise Auhinna võitnud projektidest.