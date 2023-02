Karbist välja: Samsungi selle aasta tipptelefon Galaxy S23 Ultra

Jah, see seade on suur ja ka kaugeltki mitte kergete seast. QHD+ kvaliteedis ekraani diagonaal lausa 6,8 tolli, see teeb pikkuseks 163,4 ja laiusega 78,1 mm. Seadme massiks on aga 234 grammi, mis on lausa 66 grammi enam kui sama seeria väiksem esindaja ehk põhimudel S23.

See kõik tähendab, et sa tunned, et telefon on tõesti sinuga kaasa, olgu tas siis põuetaskus või käekotis. See tähendab paraku ka seda, et aastaga pole mitte midagi muutunud – eelmise versioon S22 Ultra oli täpselt samade mõõtmete ja pea sama kaaluga ning ka ekraanitüüp oli ikka sama Dynamic Amoled 2X, seda kaitseb nüüd küll mõnevõrra vastupidavam kaitseklaas Victus 2. See tähendab aga ka seda, et ekraanil on tõeliselt hea mida iganes lugeda, kirjutada, mängida või miks mitte ka puutepliiatsiga kunstilisi suurteoseid luua.

Miks see telefon võimas on? Ikka protsessorite ja kiipide ja mälumahtude tõttu. Ja selles osas on toimunud ka suurejooneline muudatus. Nimelt on Samsung loobunud oma S-seeria mobiilide puhul kasutamast enda toodetud Exynos 2200 (Octa-Core 2.8 GHz + 2.5 GHz + 1.8 GHz) protsessorit ning nüüd on võetud kasutusele märksa võimsam ja igas mõttes paremate näitajatega Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 protsessor (Octa-Core 1 x 3.36 GHz + 4 x 2.8 GHz + 3 x 2 GHz), mis nägi ilmavalgust alles möödunud aasta lõpus (siin on näiteks sellest protsessorist lähemalt juttu).

Panin ka ise seadmed Geekbench 5 nimelise programmi tööle, et CPU võimekust testida, ja sain multi-core tulemuseks punktisumma 4693. Võrdluseks: Samsung Galaxy S21 Ultra skoor oli vaid 3027 või Xiaomi Redmi Note 7 skooriks 1264.

Aku on ikka mahutavusega 5000 mAh (peab ühe päeva kenasti vastu) ja olemas loomulikult nii juhtmevaba laadija kui võimekus laadida juhtmevabalt teisi seadmeid (näiteks Samsungi nutikellagi).

Vee- ja tolmukindlus on ikka vastav kõrgstandardile IP68. Bluetooth on üle viidud uuele versioonile 5.3, Android on uusim ehk numbriga 13.