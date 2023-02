Proovisõit | Tesla Model Y - nüüd saadaval ka Eestis

Seda lauset lugedes nägite tõenäoliselt kolme konkreetset kaubamärki. Pealegi teate suure tõenäosusega isegi selle inimese tegevuse tüüpi. Vaevalt eksin, kui eeldan, et lugeja mõtetes on Apple’i sülearvuti, Starbucksi kohvik, Tesla elektriauto ja töö IT või disaini vallas.

See on selge tõestus brändide tugevuse kohta. Teame küll, et ka Lenovo teeb suurepäraseid arvuteid, kuid inimesed mõtlevad ikka Apple’ile. Kohv? Muidugi Starbucks, halva maitsega, kuid see on see, mis tuleb enamikule inimestele meelde, kui mainida kohvikut. Ja Tesla on elektriauto sünonüümiks veel pikka aega.

Hoolimata sellest, kui mitmetähenduslik (ja aja jooksul siiski üha ühemõttelisem) kuju on Elon Musk, tegi ta hästi ainult ühte asja, ja ma ei räägi praegu PayPalist. Ta tegi Tesla populaarseks nimeks, mis on paljudele esimene valik elektrisõidukite nimekirjas. Võimas, kaasaegne, uskumatult tehnoloogiline – see kõik puudutab Teslat. Nagu ka see, et tegemist on autodega, mis kokku pandud suurte autotootjate lattu jäänud tükkidest. Ja kokku pandud seejuures äärmiselt halvasti. Vähemalt nii oli. Kuidas on asjad nüüd?

Teslat ostetakse ja pealegi suurendab tootja tootevalikut, muutes selle väga S3XY-ks. Ja viimane sellest nimekirjast oli mul eelmisel nädalal testida. See on paljuski Model 3, kuid suurema pagasiruumi ja rohkema pearuumiga. Ja see on mugav – võrreldes „kolmega“ on Y-st saanud rohkem pereauto, säilitades samal ajal sõitjateruumis minimalismi, mis ilmus nooremale mudelile. Jah, idee asendada kõik nupud ekraaniga on väga vastuoluline otsus, millega tuleb harjuda.

Koostekvaliteet, mille üle Tesla omanikud on varem kurtnud, on tõenäoliselt paranenud – vähemalt mina ei leidnud ilmseid vigu ei auto sees ega väljas. Jah, ühel hommikul ei avanenud mu juhipoolne küljepeegel, aga aitasin teda käega ja kõik muu oli super. Sõidu ajal märkasin, et sees on müra ja selle tase ei vasta hinnasildile, mida auto eest küsitakse. Sõidu ajal on kuulda kõike, mis rattakoobastes toimub.