Elon Muski ettevõte keelas ukrainlastel satelliitside kasutamise droonrünnakute korraldamiseks venelaste vastu

Starlinki satelliitinternet on pakkunud Ukraina sõjaväele lairibaühendust kaitseks Venemaa sõjategevuse vastu, ent „ei olnud kunagi mõeldud relvana“, ütles SpaceX-i president ja tegevjuht Gwynne Shotwell Reutersi teatel Washingtonis toimunud konverentsil.

„Ukrainlased on seda aga kasutanud viisil, mis ei olnud plaanis ja ei mahu ühegi kokkuleppe alla,“ ütles ta.

Ukraina on mehitamata õhusõidukeid, sealjuures Eestis toodetud droone, tõhusalt kasutanud vaenlase positsioonide tuvastamiseks, kaugtulede sihtimiseks ja pommide viskamiseks.

„On asju, mida saame teha, et piirata nende võimalusi seda teha,“ ütles ta, viidates Starlinki kasutamisele droonide juhtimiseks. „On asju, mida me saame teha ja oleme teinud.“

Shotwell keeldus ütlemast, milliseid meetmeid SpaceX on täpsemalt ette võtnud.

Küll aga märkis ta, et Starlinki kasutamisel droonide juhtimiseks on ületatud Ukraina valitsuse ja SpaceXi vahelisi kokkuleppeid - leping oli mõeldud humanitaarotstarbelisena, näiteks lairibainterneti pakkumiseks haiglatele, pankadele ja Venemaa sissetungi all kannatavatele peredele.

„Me teame ka, et sõjavägi kasutab neid suhtlemiseks ja see on okei,“ ütles ta. „Kuid meie eesmärk oli mitte kunagi lasta neil seda ründavatel eesmärkidel kasutada.“

SpaceX on saatnud Ukrainasse veoautotäied Starlinki terminale, et pakkuda riigis internetti oma 4000 satelliidi abil. Kinni on selle maksnud USA ja Prantsusmaa valitsused.