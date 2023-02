VIDEO | Ukraina droon teeb unistama jäänud vene sõduritele ebameeldiva üllatuse

RKG-3 on mõeldud soomusmasinate hävitamiseks (läbistab kuni 150 mm soomust) ning ilmselt sihtis ukrainlasest droonijuht venelaste soomukit, mitte selle taga peituvaid mehi. Kuid ilmselt on nüüd nende venelaste jaoks „sõjaline erioperatsioon“ pikemaks ajaks otsa saanud.

Kui Venemaa tungis 2014. aastal Krimmi ja Ida-Ukrainasse, hakkas rühm entusiaste ostma Hiina ja Prantsuse droone, et neid Ukraina armee vajaduste järgi ümber ehitada. Sellest sai alguse firma Aerorozvidka, mis toodab ründedroone R-18. R-18 on oktokopter, mis kannab käsigranaate. Ühe sellise drooni hind on umbes 18 500 eurot. Selle tegevusraadius on umbes 4 km, õhus suudab see püsida 40 minutit. Lisaks vastase ründamisele kasutatakse seda ka luureks ja suurtükitule juhtimiseks.