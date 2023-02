Tehnoloogiafirmade kannatused jätkuvad: Zoom koondab 15% töötajatest

Videokõnede teenuse pakkuja Zoom teatas töötajate arvu vähendamisest üle kogu maailma: Zoomi töötajate arv väheneb 15%. Nagu ettevõtte tegevjuht Eric Yuan oma töötajatele saadetud kirjas selgitab, on selle põhjuseks maailmamajanduse ebakindlus. Selle otsuse tulemusena koondab ettevõte umbes 1300 inimest. Yuan märkis, et viimase kahe aasta jooksul on Zoomi töötajate arv rakenduse kiiresti kasvanud kasutajaskonna taustal kolmekordistunud, kuid mingil hetkel hindas ettevõte edasise arengu väljavaateid üle.

Zoom soovib ettevõtet efektiivsemaks muuta, vähendades üksteist dubleerivaid ametikohti ning seades prioriteediks kõige olulisemad ülesanded. „Oleme väsimatult tööd teinud selle nimel, et toodet paremaks muuta, kuid me pole vältinud vigu. Vastutan nende ja tänase otsuse eest – tegevjuhi ja asutajana,“ kirjutas Yuan ja täpsustas, et kärpis enda palka 98% kuni 2023. aasta lõpuni. Ühtlasi teatas ta, et Ameerika peakontorist koondatud töötajad saavad ettevõttelt rahalist tuge palga näol veel 16 nädala jooksul. Lisaks kaetakse selle perioodi vältel nende meditsiinikulud. Hüvitist makstakse ka väljaspool USA-d, kuid vastavalt kohalikele seadustele, lisas Yuan. Ülejäänud Zoomi töötajate põhipalka vähendatakse 20%.