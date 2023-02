CGI Eesti kosmosevaldkonna juht Martin Jüssi: alati on võimalik veel kaugemale ja kõrgemale jõuda

Mida olulist on eestlaste poolt juba kosmosevaldkonnas tehtud ja mis on edaspidi võimalused ja plaanid? Alustada tuleb sellest, et astronoom Ernst Öpik on andnud täiesti hindamatu panuse astronoomiavaldkonna arengusse, seega eestlaste panus algas juba kauges minevikus.

Milline on Eesti roll suurte kosmoseriikide kõrval? Eesti on väga tugev tarkvaraarenduses, sest meil on ülikoolides hea infotehnoloogia-alane haridus ning sellest tulenevalt väga võimekad spetsialistid. Suured kosmoseettevõtted vajavad tarkvara ja nad ei arenda seda alati ise. Eesti ettevõtetel on võimekus panustada IT-sse, aga samas ka nišitehnoloogiad (näiteks masinõppel põhinevad rakendused ja küberturbelahendused) on sellised, mida igal pool ei arendata, Eestis on need valdkonnad aga hästi arenenud.

Meie peamiseks kliendiks on Euroopa Kosmoseagentuur (ESA), mis on tohutult suur organisatsioon ja neil on pidevalt vaja arendada palju erinevat tarkvara. Samas on klientideks ka kodumaised PRIA ja Riigi Ilmateenistus, kes saavad oma töös ära kasutada satelliidipiltide võimekust.

Minu peamiseks ülesandeks on leida ühisosa CGI klientide ja meie kosmosealase võimekuse vahel, algatada ja otsida uusi projekte. Samal ajal on mul meeskonnas 26 inimest, kelle eest hoolitsen - et neil oleks kõik hästi, töö pakuks huvi ja nad saaksid end pidevalt arendada. Minu sooviks on ka see, et nad lisaks tehnilistele oskustele arendaksid oma kosmosevaldkonna teadmisi. Nii saame järjest keerulisemaid projekte ette võtta.

Olete CGI Eesti kosmose ärisuuna juht. Millega te täpsemalt tegelete? CGI on Kanadast alguse saanud ettevõtte, kus töötab praeguseks enam kui 90 000 inimest rohkem kui 40 riigis. Tegeleme tarkvara arendusteenuse pakkumisega ehk ehitame klientidele sellised süsteemid, mida neil vaja on. Eestis tegutseme alates 90ndate keskpaigast ning CGI Eesti fookuses on juba 12 aastat just kosmose valdkond.

Kindlasti tuleb uhke olla ESTCube'i üle - meil on ikkagi oma esimene kosmosemissioon, mille käigus paljud tudengid ja juhendajad on saanud hindamatu kogemuse ning töötavad selles valdkonnas edukalt edasi.

CGI näitel – oleme eestlastest koosneva meeskonnana tõestanud ennast kosmosesüsteemide tarkvaraarendajana. Meil on ESA-ga tugev koostöö, mida tahetakse jätkata ja laiendada. See on kindlasti oluline saavutus.

Eesti tehnoloogiat tahetakse viia Kuu peale - see on järgmine suur unistus ja eesmärk, mille kallal ülikoolid töötavad. Tartu Ülikoolist välja kasvanud ettevõttes on välja arendatud kaamera, mida plaanitakse kasutada Kuu missioonil.

Mis on suurimad ja ägedaimad projektid, mis rahvusvaheliselt kosmosevaldkonnas aktuaalsed on?



Suurim väljakutse on võimekus odavalt ja efektiivselt kosmosesse pääseda ehk kosmosetranspordi süsteem. USA ettevõtte SpaceX panustab sellesse väga palju, nad on viimaste aastatega teinud kosmosesse pääsemise tohutult palju odavamaks ja võimalikumaks suurtele ettevõtetele, aga ka ülikoolidele, seega tasub nende tegevusel silma peal hoida.

On märkimisväärne, et raketisüsteeme arendab eraettevõte, kes teeb seda efektiivselt ja palju odavamalt kui kosmoseagentuurid. Oluline on just see, et need raketid on taaskasutatavad. SpaceX ja selle looja Elon Muski eesmärgiks on arendada tehnoloogiat järjest kaugemale lendamiseks. Praegu on Marss kõige kuumem ja kaugem eesmärk, aga et me üldse saaks unistada kunagi veelgi kaugematele planeetidele lendamisest, selleks on vaja raketitehnoloogiat järjest edasi arendada.

Kui vaadata edasi tulevikku, siis kui kaugele inimestel on üldse võimalik kosmoses jõuda? Ja kas see on mõistlik ja vajalik?



Inimene on alati olnud avastaja. Miks Kolumbus kunagi Ameerikasse jõudis? Ta tahtis ju ümber maailma sõita. See on ka põhjus, et miks inimesed on üldse hakanud kosmoselende tegema – meie uudishimu on nii tohutu, tahame teada, kuidas asjad kaugemal on.