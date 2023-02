Minister Järvani tõdemus Stockholmis: rootslased on hakanud eestlastest lõpuks ometi paremini arvama

„Kui seni on Eesti kuvand Rootsis olnud pigem tagasihoidlik, siis 2022. aasta Rootsi meediakajastused näitavad, et suhtumine Eestisse on võtmas positiivset pööret, näiteks said aasta lõpus väga head tagasisidet Eesti jõuluturud ning poolehoidu on kasvatanud ka Eesti tegevused ja seisukohad seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas,“ rääkis Järvan.