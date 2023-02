Sõjaekspert: lääne soovitused Ukraina armeele Donbassis taganeda on tegelikult ebaadekvaatsed

Kui teenisin Ida-Ukrainas 2018.–2019. aastal kolmekuiste rotatsioonidena, oli meil oma jaotus Luhanski ning Donetski oblastite jaoks: jagasime need neljaks tsooniks. Esimese ehk „rohelise tsooni“ alla käis Luhanski oblasti põhjaosa kuni Siverski Donetsi jõeni. Kui välja arvata Sjevjerodonetski, Lõssõtšanski ja Rubižne linnad, siis on tegemist põllumajanduspiirkonnaga, mis sel ajal andis kolm kuni neli miljonit tonni teravilja aastas. Ukrainale oli selle piirkonna hoidmine tähtis, et kasvatada või hoida teraviljatoodangu taset. Selles kandis olid omad probleemid, kuid need ei olnud eriti suured.