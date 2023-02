IT-firma juht: Eesti tööjõud ei ole enam odav

„Wisercat ei näe tänases turusituatsioonis vajadust koondamiste järele, pigem on soov aastal 2023 kasvada ja täna on tiimist puudu pea 20 inimest. Kuna aga tippspetsialiste on Eestis vajaka, siis vaatame talentide suunal ka kodumaalt välja,“ ütles Mehis Sihvart Fortele.

Sihvart tõdes, et tohutut majanduslangust ja koondamislainet Eesti tehnoloogiasektoris ta aasta edenedes ei ennusta.

Mis puutub küsimusse, kas ka välismaised ettevõtted Eestis jätkuvalt arenduskeskusi loovad (kunagi oli ju argument: odav hind ja hea kvaliteet), siis märkis Sihvart, et Eesti tööjõud ei ole täna kindlasti enam odav, ent ettevõtteid tõmbab siia meie arenenud ärimaastik, kogemused ja avarad võimalused.

„Vaatamata sellele, et palgatase on tänaseks tõesti Euroopa keskmisele järgi jõudnud, on tänu ettevõtluskeskkonnale mõistlike summadega siiski võimalik IT-valdkonnas edukalt toimetada, kui seda efektiivselt korraldada, sest tööst puudu ei ole,“ ütles Sihvart.

Keskmiselt on viimase aasta jooksul uute inimeste leidmine võtnud Wisercat grupis aega juunior positsioonidele 1 kuu ja meedium- ning senior positsioonid on täitunud 2-3 kuuga.

Wisercati töötajate arv on 2021. aasta algusest kuni tänaseni kasvanud 62-lt 88-le, aastal 2023 on prognoositav kasv 30%. Kontorid on ettevõttel Tallinnas ja Tartus ning peamiselt on töös avaliku- ja finantssektori pikemad projektid.