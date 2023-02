Pühendunud Joosep seab kõrgeid sihte

Saatesse sattus Joosep suuresti tänu klassiõele: „Ta oli juba pikemat aega tahtnud kandideerida ja mõtles, et mina võiksin ka proovida. Nii me siis saatsimegi koos oma avaldused ja lootsime parimat,“ räägib Joosep. Klassikaaslaste ühine teekond lõppes küll avasaates, ent Joosep jäi siniste tiimis edasi võistlema. Varem on ta teadussaatele kaasa elanud teleekraani vahendusel, kuigi tõdeb, et aktiivsem vaatamine jääb aastate taha.

„“Rakett69“ saates osalemine andis mulle kinnitust, et suudan kõike. Kogu see protsess oli väga ootamatu ja ma usun, et olen tänu sellele parem kohaneja. Lisaks sain teada, et tulen suurepäraselt stressiga toime,“ vaatab Joosep oma saatekogemusele tagasi. „Kõige lahedam oli kahtlemata päriselt oma kätega millegi tegemine. Enne iga ülesannet oli küll väike ärevus sees, kuid see kadus kohe pärast töö alustamist: ideaalne väljund minu inseneeriakalduvusele.“ Joosepi meelest tõigi talle saates kõige suuremat kasu erinevate tööriistade kasutamise oskus ja ruumiline mõtlemine. „Suure osa saatest moodustab prototüüpide ehitamine ning kui sa suudad oma mõtte päriselt teoks teha, läheb sul kahtlemata väga hästi,“ jagab ta. Joosep usub, et Raketi-saatesse tasub kindlasti pürgida: „Ükskõik, mis ka ei juhtuks, huvitava kogemuse saad sa igal juhul!“