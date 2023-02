Sarnane Merkuuriga: saksa astronoomid avastasid planeedi, mis võib olla elamiskõlblik

Teadlaste sõnul on selle planeedi mass 1,36 korda suurem kui Maa mass. See teeb täistiiru ümber tähe 15,6 päevaga ja asub sellele 15 korda lähemal kui Maa Päikesele. Vaatamata sellele pole planeet kuum – see tiirleb ümber punase kääbuse, mis on Päikesest kordades külmem.

Astronoomid märgivad, et Wolf 1069b sarnaneb Merkuuriga ja temperatuur selle pinnal võib olla umbes -23 °C. See on liiga külm vedela vee jaoks, mis ilma atmosfäärita muutuks auruks. Et Wolf 1069b eluks sobivuse kohta rohkem teada saada, tuleb teadlaste sõnul oodata veel umbes kümmekond aastat. Edaspidi tuleb välja selgitada, milline on eksoplaneedi atmosfäär ning kas planeedil vahetub öö ja päev.