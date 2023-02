FORTE UURIB | USA teadlased hoiatasid küünekuivatite eest - kas geelküünte austajaid ähvardab nahavähk?

Geellakil on palju eeliseid: see kuivab kiiresti, muudab küüned tugevamaks, sellega püsib hea maniküür terve kuu ja küüned näevad endiselt head välja. Kuid sellise maniküüri tegemisel peitub üks teoreetiline oht: kuivatid, mis aitavad küünelakil tahkeks muutuda, kiirgavad lähi-UVd ehk seda sama, mis muudab solaariumid ja pika päikese käes viibimise kahjulikuks. Miks see ohtlik on? Kui see rakkudesse siseneb, siis vabastab ta oma liigse energia molekulidele, muutes need keemiliselt aktiivseks ning need molekulid rakkudes hakkavad otsima kedagi, kellega suhestuda, tungides nii DNAsse.