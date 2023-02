Ukraina armee saab pikalt oodatud kaugmaarelvad GLSDB, kuid nendega on mitu „aga“

USA kaitseministeerium teatas uuest 2,2 miljardi dollari suurusest sõjalise abi paketist Ukrainale, mis sisaldab mitmelasulistest raketiheitjatest M270 ja HIMARS välja tulistatavaid planeerivaid pomme GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), mis on võimelised tabama sihtmärke kuni 150 km kaugusel. Siiani on Ukrainale antud rakette, mille tegevusraadius on 70 kilomeetrit. Pärast seda kui lääneriigid saatsid Ukrainale M270 ja HIMARS-tüüpi raketiheitjad, on Vene armee olnud sunnitud oma logistikasõlmed ja suuremad laod rindejoonest olnud sunnitud nihutama kaugemale kui 70 km.