ESIMESED FOTOD | Eestimaine kahekohaline elektriauto EEV

Rahvusvaheline inseneride ja disainerite meeskond on masina disainid ja tehnika kallal töötanud juba ligi kaks aastat. Arendust on siiani vedanud ja finantseerinud täisteenusrenti pakkuva ettevõtte JMV Motors omanikud Jaak Laiksoo ja Virgo Veiman.

Veimani sõnul näeb meeskond, et EEV sobib suurepäraselt näiteks „sõiduampsudeks“ - olgu siis kullerite töövahendi kui lühirendiautona. Tänaseks on ka poolsada eraisikust ostuhuvilist ennast juba nii-öelda ootelehele kirja pannud.

„Usume, et esimesed soovijad saavad päris oma EEV rooli istuda juba 2025. aasta alguses. Täna näeme turul reaalset nõudlust, mistõttu ei taha me ka päevagi kaotada ja kõik arenduse lõppfaasi olulisemad tegevused on paralleelselt töös,“ võtab Veiman kokku projekti hetkeseisu.