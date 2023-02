Kas Ukraina väed valmistuvad Bahmutist taganema? „Eksisteerib oht, et ukrainlased piiratakse sisse“

Kas vastab tõele, et Ukraina armee valmistub Bahmutit maha jätma? Sel nädalal ei välistanud sellist arengut Ukraina relvajõudude idagrupi esindaja Serhi Tšerevatõ. Tema sõnul arutab Ukraina väejuhatus vägede võimaliku väljaviimise küsimust Bahmutist, et päästa Ukraina sõjaväelaste elusid. Venemaa poolt määratud Donetski okupatsioonivõimude teatel õnnestus Vene armeel linn võtta „operatiivkatlasse“ ja Vene väed on sulgemas rõngast Bahmuti ümber. Venemaa kaitseministeeriumilt aga sellele teabele kinnitust tulnud ei ole. Ukraina kindralstaabi hommikuses kokkuvõttes teatatakse lihtsalt, et Vene sõjaväelased alustasid Bahmuti pihta tulelöökide andmist.

Ameerika ajaleht The New York Times teatab Ukraina sõjaväe allikatele viidates, et Slovjanskist väljuv kõvakattega maanteemagistraal, mida mööda linna varustatakse, asub Vene tankide ründeulatuses ja suurtükiväe tule all. Tee ise on küll Ukraina vägede kontrolli all, kuid Ukraina armee varustamiseks peavad ukrainlased nüüd kasutama teist marsruuti – läbi Tšašov Jari linna, mis asub Bahmutist ida pool.