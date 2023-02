„Ilma lennukiteta võib meile mõeldud tankid Atlandi ookeani uputada!“ Miks vajab Ukraina hävitajaid?

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius lubas, et Leopard 2 tankid antakse Ukraina relvajõududele üle märtsi lõpuks. Nüüd vajab Ukraina hävitajaid. Sellise pealkirjaga artikli avaldas USA väljaanne Politico. Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Kiievi põhieesmärk on lennukid: „Me peame Ukrainale lennukeid saama – see on unistus ja ülesanne. Väga oluline meie kõigi jaoks. Mida rohkem saavad meie kangelased ülejäänud maailmalt abi, seda varem lõpeb Venemaa agressioon.“

Arutelu hävitajate saatmise üle on juba alanud. See ei saa aga lihtne olema. Arutelu tõotab tulla palju keerulisem kui see, mis puudutas Leopardi tanke. Ukraina välisministeeriumist aga öeldi, et peaasi, et lennukiteema on lõpuks surnud punktist edasi liikunud. Sõjalised eksperdid nõustuvad, et USA F-16 lennukid on nüüdisaegsed ja mitmeotstarbelised ning oleksid ukrainlaste jaoks kõige sobivamad, sest riikides, kus minnakse üle F-35 hävitajatele, jääb neid suurel hulgal üle. Need suudavad sulgeda osa Ukraina õhuruumi Venemaa rünnakute eest ja katta Ukraina relvajõudude eeldatavat vastupealetungi.