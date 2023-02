Austraalia tühermaal kaduma läinud pisike radioaktiivne kapsel õnnestus üles leida

Austraalia päästeametnikud said hakkama peaaegu võimatuna näiva ülesandega, leides üles kaotsiläinud kapsli pärast 1 400 km pikkuse maanteeääre läbikammimist. See vahemaa on võrreldav vahemaaga Tallinnast Saksa-Poola piirini. Alates kolmapäevast, 25. jaanuarist otsisid eritehnikaga varustatud päästemeeskonnad kapslit teel, mis läbib riigi suurimat osariiki Lääne-Austraaliat.