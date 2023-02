Eelarvesõbralik mängurihiir ja e-spordiks kõlbulik monitor AOC-lt

Agoni kõrgema riiuli mängurihiire puhul hakkab esimesena silma (ja loomulikult kätte) suurepärane kuju. Mõlemal pool hiire külgedel on mõnus haakuv materjal, et see käest ei libiseks. Pöidla alt leiab kolm nuppu, mis on kõik loomulikult programmeeritavad. Tõsi, see kolmas nupp nõuab veidi venitamist, et kogu pöidla otsaga sellele ulatuda – ja mul ei ole just lühikesed sõrmed. Karbist välja võttes on selle nupu funktsioon tundlikkust tõsta, et näiteks FPS-ides paremini snaipriga sihtida. Kui aga arvate, et leiate sellele parema rakenduse – tehtav!