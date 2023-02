Playtechi tegevjuht suurfirmade koondamisest: Eestis hea IT-spetsialist veel tööta ei jää, ent palgakasv normaliseerub

„Eestis endiselt olukorras, kus hariduslikud protsessid ei suuda piisavas mahus katta nutikate valdkondade tööjõu vajadust. Kuna digitaliseerimine on megatrend, siis vajadus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetentsidega inimeste järele pigem aina kasvab,“ ütles Ivo Lasn Fortele.

Kutsekoja uuringu kohaselt vajab Eesti nii IT- kui muude sektorite tööjõuvajaduse täitmiseks igal aastal vähemalt 2600 uut IT-spetsialisti.

Mis puutub koondamistesse rahvusvahelistes korporatsioonides, siis leiab Lasn, et tõenäoliselt sunnib turusituatsioon vaatama üle ettevõtete strateegiaid ja tooteportfelle ning inimeste töökohti selle järgi.

„Tehnoloogiasektori ettevõtetes on väga palju erinevaid töökohti. Kuna majandusolukord on taas muutunud, muutub ettevõtete eesmärkide muutudes ka tööjõuvajadus. Ehk siis vaadatakse ümber ärimudelid, näiteks pole vaja enam mingit toodet sel moel edasi arendada, vaid tehakse otsus, kuidas muul moel edasi minna,“ ütles Lasn, kes on ühtlasi ka ITLi juhatuse liige.