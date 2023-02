FOTOD ja OTSEVIDEO | Siin need on: Samsung tõmbas katte oma selle aasta tipptelefonilt Galaxy S23

Kokku nägi ilmavalgust seadme kolm versiooni: S23, veidi suurem ent samade omadustega S23+ ja lõpuks kõige suurem ja võimsam S23 Ultra, millel olemas ka puutepliiats. Maksavad need seadmed Eestis 959 kuni 1589 eurot ja toone on neli: fantoommust, kreemjas, roheline ja lavendlililla.

Suuri uudiseid on kolm. Esiteks: Ultra mudelilt leiab sel aastal lausa 200-megapikslise resolutsiooniga kaamera. Teine oluline uuendus: kõik telefonid on nüüd varustatud Snapdragoni 8 Gen 2 protsessoriga – ei mingeid Samsungi enda toodetud Exynos-protsessoreid enam. Kolmandaks on seadmed ümbritsetud kõige uuema ja vastupidavama Victus 2 kaitseklaasiga (tagumine külg ei meenuta küll kuidagi klaasi, aga Samsung on väitest ei tagane), väline raam on jätkuvalt alumiiniumist.

Kaameratehnoloogia osas teatas Samsung, et Ultra puhul on kasutusel pikslite ühendamise (pixel binning) tehnoloogia, mis võtab kõrge resolutsiooniga 200 MP foto ja ühendab sellel olevad pikslid kokku, et foto jääks teravam ja kvaliteetsem.

Lisaks sellele on kõik uued Galaxy S23 seeria telefonid varustatud uuenenud pilditöötlustarkvaraga, mis Samsungi kinnitusel parandab märkimisväärselt seadmete võimekust hämarates oludes pildistada. Samas tuvastas kiirkatse, et see tehnoloogia kipub valgele valgusele kerget sinakat tooni peale tekitama – selles osas seisavad meie testid veel ees.

Hinna kõrval saab olema kasutajate ostuvalikul olema nähtavasti määravaks ka seadmete müüdud ja mass. Kui S23 Ultra kaalub 234 grammi, siis põhimudel S23 aga lauisa vaid 168 grammi, mis on mobiilide maailmas imekerge ja seega väga hea saavutus. Pikkus: Ultral 163,4 ja põhimudelil 146,2 mm - seega on ka siin suur erinev us sees.