Aasta algas vene autotööstusele trööstitult ja hullemaks läheb

Vene autotootjad on saanud majandussanktsioonidega üpris valusalt pihta. Venelane küll ütleb, et kannatame ära, aga kui liikuma pääsemine sõltub autost, ja see auto ei sõida, on kehv lugu küll. Kust sa selle hobuse või eesli nii kohe võtad, mis sind asulasse arstile või viinapoodi viiks…