Dodo polegi varsti enam „surnud nagu dodo“? Teadlased plaanivad ellu äratada ammu väljasurnud liike

Võimalik, et tulevikus näeb inimkond taas Maa peal kõndimas dodosid. Vähemalt on selline plaan geenitehnoloogiaga tegeleval ettevõttel Colossal Biosciences.

Dodo avastasid esmakordselt 1598. aastal Hollandi meresõitjad tol ajal asustamata Mauritiuse saarelt. Umbes sajand hiljem kuulutati see lennuvõimetu linnuliik väljasurnuks. Põhjuseid oli kaks: pikk põud ja küttimine. „Mauritiuse dodo on suurepärane näide liigist, mis suri välja, kuna meie, inimesed, muutsime nende loomulikus elupaigas nende ellujäämise võimatuks,“ ütles projekti juhtiv paleogeneetik Beth Shapiro väljaandele The New Atlas. „Olen pühendanud kogu oma karjääri iidse DNA uurimisele ja olles esimene, kes järjestas täielikult dodo genoomi, olen põnevil, et saan teha koostööd ettevõttega Colossal Biosciences ja Mauritiuse inimestega selleks, et dodod tagasi tuua,“ rääkis Shapiro.