FOTOD | Ilmavalgust nägi uus Range Rover Velar

Masin on saadaval nii pistikhübriidse P400e mudeliversioonina kui kerghübriidsüsteemiga varustatud Ingenium bensiini- ja diiselmootoritega. Pistikhübriidiga saab üksnes elektri jõul läbida kuni 64 kilomeetrit ning CO2-heitekogused kokku on 38 g/km ja kütusekulu 1,6 liitrit 100 kilomeetri kohta. Tänu suuremale 19,2 kW akule on uue Velari elektriline sõiduulatus eelmise mudeliga võrreldes kasvanud üle 20%.