Hea suund: Järve Keskus kaotas tänasest ära parkimiskellad

Snabbi tegevjuht Kustas Kõiv lausus, et umbes 90% parkimistrahvidest väljastatakse kaubanduskeskuste parklates parkijate inimliku eksimuse tõttu. See loob halva kogemuse kliendile, negatiivse maine keskusele ning ainsana võidab parkimisoperaator, kellele jääb trahvitulu.

Järve Keskuse äriarendusjuht Helin Arro rääkis, et Snabbiga on lihtne – igal sissesõidul registreerib kaamera külastaja autonumbri. Nagu varasemaltki, on parklas tasuta parkimiseks kolm tundi, mis on tema hinnangul piisav aeg, et kõik ostud saaks ilusti tehtud.