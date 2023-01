Ürgseikleja hoiatab: metsas ära muutu oma saagi saagiks!

Sääraseid õpetlikke, vahel ka eluohtlikke juhuseid on mehe elus olnud riburada, alates hetkest, kui ta 19-aastasena oma kodust lahkus, põues soov proovida paar kuud elu põlisrahva kombel. Paarist kuust Ecuadori vihmametsades huaorani ja ketšua hõimude juures sai kaheksa ning kogu seda aega kulutas Hazen ürgsete eluks vajalike oskuste õppimiseks. Pärast ühiseid toiduhankimisi ja öid tähistaeva all oli Hazeni sõnul tema saatus määratud. Just nii tahtis ta oma elu veeta ja on teinud seda üle veerandsaja aasta kümnete põlisrahvaste juures, ammutades teadmisi, kuidas tulla meie esiisade kombel toime maailma erinevates paikades, kus šansid ilma kaasaegse tehnikata hinge heita rohkem kui suured.