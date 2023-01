TEADUSARTIKKEL | Kuldar Taveter: juturobot ja emotsioonid

Põhiemotsioonide teooria kohaselt jaotuvad emotsioonid kindlatesse etteantud tüüpidesse, mis on sarnased ja võrreldavad üle erinevate kultuuride ja ühiskondade ja isegi erinevate bioloogiliste liikide vahel. Paul Ekmani kohaselt on põhiemotsioonide tüüpideks viha, vastikus, hirm, rõõm, kurbus ja üllatus, milledest igaühte iseloomustavad ka kindlad füüsilised tunnused nagu näiteks vastavad näoilmed.

Kas kunstmõistusel põhinev juturobot ChatGPTon võimeline ka inimese emotsioonidest aru saama? Tegin väikese katse, teatades ChatGPT-le „Ma olen kurb!“. Vastuseks sain 248-st sõnast koosneva triaadi selle kohta, mis on kurbus ja kuidas peaksin kasutama erinevaid meetodeid sellega toimetulekuks. Kokkuvõtlikult, ChatGPT vastas minu tõdemusele, et olen kurb, eelkõige intellektuaalselt.

Võime väita, et konstrueeritud emotsioonide teooria on radikaalselt muutnud arusaamist sellest, mis on emotsioonid ning kuidas ja milleks neid luuakse. Selle teooria põhjal ei saa ei näoilmeid ega kehaasendeid või -liigutusi kasutada emotsioonide äratundmiseks või genereerimiseks, sest konstrueeritud emotsioonide teooria kohaselt sõltuvad ajus loodavad emotsioonid kultuurilisest ja sotsiaalsest kontekstist, milles on eelnevalt loodud vastavad emotsioonide kategooriad, mida aju nüüd antud olukorrale kohandab.

Näiteid ei pea kaugelt otsima. Saksa kultuuriruumis esineb näiteks emotsioon Glückschmerz, mida inimene tunneb siis kui kuuleb, et halvale inimesele on osaks saanud suur õnn. India kultuuriruumis aga tuntakse emotsiooni Lajja, mida inimene kogeb siis kui on teinud sotsiaalses olukorras vea, mille üle ta tunneb piinlikust aga mille ta lahendab mänguliselt, mis teeb talle ja teistele osalistele heameelt.

Samuti ei saa emotsioonide äratundmiseks kasutada muutusi keha füsioloogilistes näitajates nagu näiteks südamelöökide sagedus, naha elektrijuhtivus ja aju elektriline aktiivsus, sest nende näitajate sarnased väärtused vastavad väga erinevatele emotsioonidele.

Emotsioone ei saa üheselt ära tunda ka sõnade põhjal. Seetõttu peavad omavahel suhtlevad inimesed üksteise emotsioone vestluse käigus „ära arvama,“ sest emotsioonid on lapsepõlves või hilisema elu jooksul omandatud kategooriad, mida kõik indiviidid vastavalt oma elukogemusele erinevalt tõlgendavad. See tähendab, et aju püüab konstrueerida arusaama vestluspartneri tõenäolistest mõtetest ja kavatsustest, mis hõlmab ka emotsioone.

Just niimoodi paistis praegu meie kinodes jooksva filmi „Megan“ loojate järgi toimivat ka filmi keskmes olev inimesesarnane robot ehk humanoid. Emotsioonide tõlgendamisel on kesksel kohal emotsionaalsed sõnad ja väljendid, mis väljendavad näiteks soovi rohkem teada saada („Kas sa tunned ennast kurvana?“) või mingile järeldusele jõudmist vestluspartneri kohta („Ma olen nii rõõmus sinu üle!“). Just emotsionaalsete sõnade ja väljendite abil üritab vestluses osaleja ennustada ja täpsustada vestluspartneri emotsioone ning vastavalt kohandada oma emotsioone, mida tuntakse empaatiana.

Seejuures on huvitav, et kui emotsioonide ülesanne on reguleerida indiviidi keha energeetilist tasakaalu, siis empaatia puhul hakkab aju üha rohkem panustama vestluspartneri keha energeetilise tasakaalu reguleerimisele, mis on nii-öelda empaatia eest makstav hind.