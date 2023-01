Briti arstid leidsid uue hoiatava märgi surmavast naiste vähist

Londoni Imperial College'i teadlased leidsid, et apteegi kliendikaardi andmete analüüsimine võib aidata tuvastada munasarjavähi juhtumeid haiguse varases arengustaadiumis. Uuringutulemused avaldati ajakirjas JMIR Public Health and Surveillance.

On teada, et 93% naistest, kellel on diagnoositud munasarjavähk, elab varases staadiumis diagnoosimisel viis aastat või kauem. Kui munasarjavähk avastatakse hilises staadiumis, on tõenäosus elada veel viis aastat 13%.