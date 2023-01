Kas keegi proovib meiega kontakti saada? Teadlased märkasid 25 kummalist korduvat signaali kosmosest

Nagu gravitatsioonilained ja gammakiirguse pursked, on ka kiired raadiopursked (FRB) üks seni võimsamaid ja salapärasemaid astronoomilisi nähtusi. Need lühiajalised nähtused koosnevad pursetest, mis vabastavad millisekundi jooksul rohkem energiat kui Päike kolme päeva jooksul. Kuigi enamik neist kestavad vaid millisekundeid, on harva esinenud juhtumeid, kus FRBd korduvad. Aastatel 2019–2021 õnnestus teadlastel, aga registreerida 25 sellist korduvat signaali.

Mõned teadlased väidavad, et korduvaid purskeid põhjustavad neutrontähed ja mustad augud. Teised on kindlad, et neid kiirgavad pulsarid, magnetarid või on tegemist maavälise tsivilisatsiooni katsega meiega ühendust võtta.