Marten täitis „Rakett69“ saates lapsepõlveunistuse

Gustav Adolfi Gümnaasiumis õppiva Marteni lemmiktunnid on matemaatika, keemia ja füüsika, peamisteks hobideks programmeerimine ja mehhatroonika. Sealjuures on ta oma kooli mehhatroonikaklubi liige (ehitades näiteks koolile 3D-printereid!) ning juhendab 7. - 9. klasside õpilasi programmeerimise huviringis. Ja kui sellest kõigest väheks jääb, harrastab ta mäesuusatamist, jalgpalli või mustkunsti. Muide, Marten on ka ise mustkunstietendusel üles astunud!

„Rakett69“ pardale jõudmisest on Marten unistanud lapseeast saati, ka on talle suureks eeskujuks olnud teise hooaja võitja Timothy Henry Charles Tamm. „Osalemine andis mulle ainulaadse kogemuse, kuidas tehakse saadet, mida ma olen väikesest peale vaadanud. Lisaks viis see mind kokku väga lahedate inimestega, kellel on kõigil erinevad huvid, kuid kes jagavad kirge teaduse ja „Rakett69“ vastu,“ meenutab ta oma teekonda teadusvõistlusel.

Marten räägib, et ta ei unusta kunagi seda pinget ja elevust, mida kaamerate ees ülesannete lahendamine tekitas. „Vaieldamatult üks ägedamaid mälestusi mis mul on,“ kinnitab ta. „Minu jaoks oli kõige meeldejäävam hetk siis, kui öeldi esimest korda „LÄKS!“ ning tuli joosta laua taha ülesannet lahendama. Alles sel hetkel sain ma päriselt aru, et olen „Rakett69“-s. Varem ei tundunud see justkui reaalne - nagu oleksin sinna saamist unes näinud.“