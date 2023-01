Bolti uus teenus: võimalus maksta lisatasu elementaarsete teenuste eest

Ettevõte ise nimetab kuue euro eest kuus pakutavat sõnapaaridega „esmaklassilised funktsioonid“ ja „spetsiaalsed hüved“. Testijate hulk Eestis peaks täna moodustama kümme protsenti kõikidest siinsetest klientidest, seega päris suur hulk inimesi.

Kui vaadata aga, mida klient selle summa eest saab, siis märkase viiest nimetustest koosnevas nimekirjas esimesena teenust „hinnakaitse“.

Esmapilgul võib jääda mulje, et tõenäoliselt on mõeldud seda, et äpp küsib su käest pärast sõitu hinda, mida ta enne sõitu lubas – kunagi see nii ka päriselt oli, viimasel ajal võib sõidu tegelik hind osutuda kliendi jaoks aga üllatuseks.

Tegelikult on aga teenuse tähendus Bolti pressiesindaja sõnul selline: „Hinnakaitse tähendab, et sõitjad saavad säästa raha, olles hinnakordajate rakendumise eest kaitstud ajal, mil nõudlus taksoteenuse järgi on suurem.“ Seega kehtib Plussi kasutajatele ainult ja ainult teenuse tavahind - lubab Bolt.

Teiseks lubatakse „esmajärjekorras pealevõttu“. See on veidi kummaline lubadus, kuna Bolt on seni kogu aeg toiminud „kes ees, see mees“ põhimõttel ja mingeid järjekordi ei olegi - auto kas on saadaval või mitte. Tõenäoliselt toimub nüüd selles osas muudatus ja kliendid, kes kuutasu ei maksa, võvadki jääda taksot ootama, kuna juhtidel pole ka enam kohustust teatud protsenti tellimustest aktsepteerida.

Bolt andis ka selle teenuse osas täpsema kommentaari ja see kõlab nii: „Esmajärjekorras pealevõtt tähendab, et sõitjad, kes tellivad sõidu suurema nõudlusega aegadel, saavad ootejärjekorra etteotsa.“ Seega on tegemist nähtavasti ootejärjekorraga, mis tekib siis, kui mingis piirkonnas pole ühtegi autot saadaval.

Lisaks lubatakse „premium-vestluses kliendituge“ – terminit, millest ei ole lihtsalt võimalik aru saada. Võib olla viidatakse tekstivestluse eriti viisakale toonile. Bolt andis meile õhtul teada, et Plussi tellijatele on määratud eraldi klienditeenindajad, seega võiks see teenus tähendada, et vastatakse lihtsalt kiiremini, kui kõigile teistele.