EKSPERT VASTAB | Millal hakkavad Ukrainale antavad uued relvad sõja käiku mõjutama?

20. jaanuaril toimus Saksamaal Ramsteini formaadis Ukraina liitlaste kohtumine, kus teatati, mida sisaldab järgmine Ukrainale antav sõjalise abi pakett. Rahalises mõttes on see suuruselt teine ​​pärast Venemaa kallaletungi – selle maht on kaks ja pool miljardit dollarit. Ameerika Ühendriikide uus relvapartii Ukrainale sisaldab 90 soomustransportööri Stryker, 59 jalaväe lahingumasinat Bradley, laskemoona raketiheitjate HIMARS ja õhutõrjesüsteemide NASAMS jaoks, 8 Avengeri õhutõrjesüsteemi ja 350 HMMWV soomukit. Peale selle lubati anda HIMARSide jaoks suurema,150 km laskekaugusega planeerivaid pomme. Ühtlasi läks pärast Ramsteini lahti kauaoodatud tankiabi: USA lubas saata Ukrainale Abramseid ja teised NATO liitlased Leoparde. Tänase seisuga on ukrainlastele lubatud 31 tanki Abrams ja 32 Leopardi, kuid ilmselt suureneb viimane arv veel oluliselt.