Uus pööre: Kasahstanis Venemaa passi esitajatele enam uusi autosid ei müüda

Kasahstani autoturg oli venelaste jaoks üha kasvava populaarsusega ostukoht – esiteks pole veriste kätega agressorriigis Venemaal endas mitmeid marke ja mudeleid enam saada, kuna kõik enesest lugupidavad tootjad on sealt turult lahkunud, ning teiseks on autod Kasahstanis märksa odavamad.

Nüüd aga on mitmed tootjad otsustanud, et Vene kodanikel ei maksa

esindusse minnagi. Portaal autonews.ru korrespondent käis Astanas mitmed esindused läbi ja tuvastas, et nii see on.