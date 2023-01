Teadlased leidsid lumeinimese ja karude vahel üllatava seose

Baribale ehk mustkarusid (Ursus americanus) peetakse nii sageli lumeinimesteks, et teated, et teated lumeinimese märkamisest võivad aidata teadlastel nende imetajate populatsiooni mõõta. Sellest teatab The New Scientist. Legend kahejalgsest ahvitaolisest, paksu karvaga kaetud olendist – lumeinimesest ehk jetist – on ringelnud 1,5 sajandit. Arvukaid teateid selle kohta, et keegi väidetavalt nägi seda olendit, toetavad kahtlased fotomaterjalid ja muud tõendid.